Idf dirama avviso evacuazione 3 porti Yemen in vista attacco

L'Idf lancia un allarme urgente per tre porti yemeniti sotto controllo Houthi: Ras Isa, Hodeidah e Salif. Con un messaggio chiaro, il colonnello Avichay Adraee invita tutti a evacuare immediatamente, prevedendo imminenti attacchi aerei israeliani. La sicurezza di civili e operatori è prioritaria: in queste ore, ogni decisione può fare la differenza nel rischio di conseguenze gravi. Restate aggiornati e agite con prontezza.

L'Idf ha emesso un avviso di evacuazione "urgente" per tre porti controllati dagli Houthi in Yemen, affermando che saranno presto presi di mira da attacchi aerei israeliani. Il portavoce in lingua araba dell'Idf, il colonnello Avichay Adraee, chiede a chiunque si trovi nei porti di Ras Isa, Hodeidah e Salif, sulla costa occidentale, di evacuare. Avverte inoltre chiunque si trovi all'interno della centrale elettrica di Ras Al-Katheeb a Hodeidah di evacuare l'area. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Idf dirama avviso evacuazione 3 porti Yemen in vista attacco

In questa notizia si parla di: porti - avviso - evacuazione - yemen

Medioriente: Idf emette avviso evacuazione per 3 porti in Yemen - In un contesto internazionale teso, l’IDF ha emesso un avviso di evacuazione per tre porti strategici in Yemen, Ras Isa, Hodeidah e Salif, controllati dagli Houthi.

Idf dirama avviso evacuazione 3 porti Yemen in vista attacco; Idf dirama avviso evacuazione 3 porti Yemen in vista attacco; Medioriente: Idf emette avviso evacuazione per 3 porti in Yemen - LaPresse.

Idf dirama avviso evacuazione 3 porti Yemen in vista attacco - L'Idf ha emesso un avviso di evacuazione "urgente" per tre porti controllati dagli Houthi in Yemen, affermando che saranno presto presi di mira da attacchi aerei israeliani. Come scrive ansa.it

Al via a Doha i colloqui tra Israele e Hamas mediati da Egitto e Qatar - Netanyahu: «Le modifiche che Hamas vuole apportare alla proposta del Qatar non sono accettabili per Israele» – Un nuovo rapporto documenta l'uso diffuso e sistematico della violenza sessuale come arma ... Si legge su cdt.ch