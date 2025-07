Piogge in Texas ordinate evacuazioni di alcune aree

Le intense piogge che stanno colpendo il Texas hanno causato gravi inondazioni, portando all'ordine di evacuazioni nelle zone più colpite, come la contea di Kerr. Le autorità stanno lavorando senza sosta per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire ulteriori emergenze. In questo scenario di crisi, l’attenzione e la collaborazione di tutti diventano fondamentali per superare questa difficile prova. La priorità ora è proteggere le vite e ricostruire con forza e speranza.

Evacuazioni sono state ordinate in Texas in seguito alle piogge, soprattutto nella contea di Kerr, l'area più colpita dall' esondazione del fiume Guadalupe. Alla popolazione è stato chiesto di lasciare le proprie abitazioni in al fine di evitare nuove emergenze.

