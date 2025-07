Volley femminile l’Italia continua a volare ai Mondiali U19 | Cina ko Tosini e Peroni scatenate

L’Italia del volley femminile under 19 continua a sognare in grande ai Mondiali in Cina, con un’impresa entusiasmante contro la forte Cina. Le ragazze di Tosini e Peroni, scatenate in campo, hanno conquistato una vittoria storica che le proietta sempre più in alto nella classifica mondiale. Dopo aver superato avversarie di peso, le azzurre si confermano leader del gruppo D. L’entusiasmo cresce: il nostro futuro del volley è già qui, pronto a scrivere nuove pagine di successo.

L’Italia ha sconfitto la Cina per 3-1 (13-25; 28-26; 27-25; 25-17) e ha infilato la quarta vittoria consecutiva ai Mondiali Under 19 di volley femminile: dopo aver battuto nell’ordine Cile, Belgio e Tunisia, le azzurre sono riuscite ad avere la meglio nel big match con le asiatiche e si confermano così al comando del gruppo D. La nostra Nazionale svetta con quattro successi (12 punti) davanti a Giappone (tre affermazioni, 10 punti) e Cina (tre successi, 8 punti): il primo posto verrà messo in palio nello scontro diretto di domani con le nipponiche, mal che vada l’Italia sarà seconda e si è già garantita la qualificazione agli ottavi di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley femminile, l’Italia continua a volare ai Mondiali U19: Cina ko, Tosini e Peroni scatenate

