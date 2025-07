Armi norma per acquistarle in segreto e velocemente | la proposta infuria M5S e Avs

In un clima di crescente tensione politica, una nuova norma proposta dal governo ha scatenato un acceso dibattito sul futuro della trasparenza negli acquisti di armi. Il Movimento 5 Stelle si oppone fermamente, accusando la proposta di favorire interessi oscuri e di promuovere pratiche poco chiare. La questione mette in evidenza le sfide tra sicurezza e controllo democratico, ponendo domande cruciali sulla nostra libertà e sulla tutela dei cittadini.

La proposta del governo è stata anticipata da fonti stampa ed ha immediatamente scatenato una forte polemica nel centrosinistra. Tra i più duri c'è il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che ha sostenuto che l'emendamento sarebbe finalizzato a dare "beneficio ai signori delle armi", trasformando l'acquisto delle armi in una pratica segreta e non più trasparente.

