Il Mr Wolf di Wimbledon

Nel mondo del tennis, i personaggi dietro le quinte sono spesso meno noti, ma fondamentali. Come un vero “Mr. Wolf” di Wimbledon, Dan Bloxham svolge un ruolo cruciale nel portare i campioni verso il successo. Quando gli chiedono di lui, Jannik Sinner risponde con rispetto e conoscenza, anche se il nome potrebbe sfuggirgli. Il suo lavoro invisibile ma essenziale fa la differenza, dimostrando ancora una volta che dietro un grande atleta si nasconde un team di professionisti.

"Conosci Dan Bloxham?", hanno chiesto l'altro giorno in conferenza stampa a Jannik Sinner. "Sì, sicuramente lo conosco. Magari ora il nome mi sfugge. Quello che posso dire è che l'organizzazione

