calciomercato tutte le notizie di domenica 6 luglio

Il calciomercato estivo infiamma l’Italia e il mondo del calcio: tutte le novità di domenica 6 luglio, dai grandi affari delle squadre di Serie A alle trattative delle big europee, segnano un’estate calda e ricca di sorprese. Segui con noi ogni minuto delle operazioni, dalle strategie della Juventus alle mosse di Inter, Milan, Roma e Napoli, mentre il mercato si muove a ritmo serrato e promette colpi sorprendenti fino all’ultimo secondo.

Jadon Sancho, obiettivo della Juve (foto Ansa) – Calciomercato.it Molto attivi i bianconeri di Igor Tudor che, dopo Jonathan David, continuano a cercare rinforzi in attacco. Prosegue il pressing su Sancho, mentre si complica la pista Osimhen che potrebbe restare al Galatasaray. I rossoneri di Max Allegri, invece, stringono per il colpo a centrocampo che risponde al nome di Jashari del Club Brugge.