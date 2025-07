La Notte nel Cuore anticipazioni ottava puntata di martedì 15 luglio 2025

Prepariamoci a un emozionante svolta nella notte del cuore: l’ottava puntata di martedì 15 luglio 2025 su Canale 5 promette tensioni e rivelazioni sorprendenti. Hikmet scoprirà il legame segreto tra Nuh, Melek e Sumru, scatenando una serie di eventi che cambieranno per sempre le loro vite. La verità sta per venire a galla, e nulla sarà più come prima... Scopriamo insieme cosa ci riserva questa attesa puntata.

I nodi cominciano a venire al pettine nel corso del prossimo appuntamento de La Notte nel Cuore, in onda su Canale 5, in prima serata, martedì 15 luglio 2025. Nell’ottava puntata, Hikmet scopre che i gemelli Nuh e Melek sono figli della cognata Sumru e cerca di metterla in difficoltà di fronte al marito Samet, ancora all’oscuro del suo più grande segreto. Ecco le anticipazioni. . Hikmet scopre che Nuh e Melek sono figli di Sumru. 1×22: Tahsin è ospite a cena dei Sansalan. Durante la serata, Esat torna furioso e vuole vedere Nuh. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - La Notte nel Cuore, anticipazioni ottava puntata di martedì 15 luglio 2025

In questa notizia si parla di: notte - cuore - anticipazioni - ottava

La Notte Nel Cuore: Ecco cos'è e che significato ha la cerimonia dell'henné di cui sono stati protagonisti Cihan e Sevilay - La notte nel cuore si trasforma in un affascinante viaggio tra tradizioni e emozioni. Nella nuova serie turca in prima serata su Canale5, scopriamo le storie di Nuh e Melek, ma anche i rituali che arricchiscono la cultura turca, come la cerimonia dell’henné.

La notte nel cuore, anticipazioni ottava puntata 15 luglio 2025; La notte nel cuore, le anticipazioni della puntata dell'8 giugno: Sumru tra le fiamme, Cihan ama Melek; La notte nel cuore, le anticipazioni di stasera (domenica 8 giugno): Nuh salva Sumru, Samet spinge Cihan a un.

La notte nel cuore, anticipazioni ottava puntata 15 luglio 2025 - Anticipazioni e trama puntata La notte nel cuore di martedì 15 luglio 2025 Tahsin è invitato a cena dai Sansalan. msn.com scrive

La Notte nel Cuore anticipazioni prossima puntata 15 luglio 2025/ Nuh accusato di omicidio! - Anticipazioni La Notte nel Cuore per la prossima puntata in onda il 15 luglio 2025: cambia il destino di Cihan e Sevilay? Come scrive ilsussidiario.net