Putin ha umiliato Trump la denuncia che fa tremare il mondo | Deve reagire

Putin ha umiliato Trump con un gesto che scuote il mondo intero. La denuncia di Kurt Volker, ex ambasciatore degli Stati Uniti presso la Nato, mette in evidenza l’ultima escalation russa e il controverso stop alle armi americane a Kiev. Un attacco aereo massiccio sull’Ucraina, avvenuto subito dopo una telefonata tra Trump e le autorità, rischia di alterare gli equilibri globali. La scena è pronta a cambiare volto: cosa ci aspetta ora?

"Putin ha dato uno schiaffo in faccia a Trump ". Parola di Kurt Volker, ex ambasciatore degli Stati Uniti presso la Nato e inviato per l'Ucraina durante l'amministrazione Trump, che non usa giri di parole nel commentare l'ultima escalation russa e il controverso stop temporaneo alla fornitura di armi americane a Kiev. Il riferimento è all'enorme attacco aereo russo sull'Ucraina, avvenuto proprio poche ore dopo una telefonata tra Trump e Zelensky: "È stato imbarazzante. Il presidente russo ha respinto la tregua e lanciato il suo attacco più massiccio. Trump ora deve reagire ", afferma Volker. "Errore del Pentagono, non condiviso dalla Casa Bianca".