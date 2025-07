In Onda Gianni Cuperlo contro Trump | Narcisista patologico non ha amici

In un dibattito acceso a In Onda, Gianni Cuperlo non risparmia critiche a Donald Trump, definendolo un narcisista patologico senza amici. Con parole pungenti, il politico sottolinea come la frattura tra Italia e Stati Uniti rischi di trasformarsi in una farsa politica. Mentre Meloni si proponeva come mediatrice, la realtà sembra dipingere un quadro inquietante, rivelando i veri motivi dietro le mosse di Trump: un tentativo di rilancio della propria immagine a scapito della stabilità internazionale.

"Si dice che la storia si ripete due volte, noi rischiamo di passare direttamente alla farsa". Gianni Cuperlo commenta così a In Onda le ultime parole di Donald Trump sui dazi a danni dell'Ue. "Meloni - prosegue nella puntata di domenica 6 luglio su La7 - si era candidata per il ruolo di pontiere tra Italia e Usa, ma i dati sono preoccupanti". Per l'esponente del Partito democratico, "Trump vuole utilizzare i dazi per rilanciare la grandezza dell'America ma l'effetto è opposto. Lui è un narcisista patologico, non ha amici. Per completare i suoi affari non guarda in faccia nessuno, per questo l'Europa deve stare unita per sfidare l'attacco alla nostra economia". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - In Onda, Gianni Cuperlo contro Trump: "Narcisista patologico, non ha amici"

