Reazione a Catena chi sono davvero Gli Appuntamenti | la scoperta

Reazione a Catena ha conquistato il cuore degli italiani, ma chi sono davvero gli Appuntamenti? Tre amici romani – Biagio, Riccardo e Leonardo – hanno stupito tutti vincendo due volte di fila nel celebre game show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Laureati e ancora studenti, rappresentano la vera sorpresa di questa edizione. La loro vittoria non è solo un risultato, ma una scoperta che cambierà il modo di vedere il gioco e...

Hanno vinto Reazione a Catena prendendo il posto delle Trerapiste, ma chi sono "Gli Appuntamenti?". Biagio, Riccardo e Leonardo sono amici e vivono a Roma, nello stesso collegio universitario. Solo Riccardo è già laureato in Lettere, mentre Leonardo deve laurearsi in Giurisprudenza e Biagio in Fisica. Campioni del game show di Rai 1 condotto da Pino Insegno, i tre hanno portato a casa due vittorie consecutive e dunque i soldi. La cifra non è altissima, ma punteranno sicuramente in alto. Un po' come hanno fatto I Tiri liberi. In questa edizione la somma più alta vinta è proprio de I Tiri liberi, che hanno vinto oltre 162 mila euro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it