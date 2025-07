Fiorentina ora alle strette | arriva l’offerta giusta e va via

La Fiorentina si trova ora alle strette, con il futuro di una delle sue stelle più brillanti in bilico. Le grandi del calcio italiano si contendono il talento, mentre una sola offerta potrebbe fare la differenza e cambiare le sorti della squadra gigliata. Una telefonata o una firma mancata potrebbero essere decisive: il calciomercato è in fermento e tutto può succedere. La vera svolta è dietro l’angolo.

Il club gigliato è ora alle strette: arriva l'offerta giusta e la stella saluta. Le tre big della Serie A se lo contendono, cosa può sbloccare tutto (Ansa Foto) – SerieAnews Una telefonata, una firma mancata, un'offerta che potrebbe cambiare tutto. Quando il calciomercato prende vita, bastano pochi dettagli per stravolgere piani e certezze. La Fiorentina, in attesa dell'annuncio ufficiale di Stefano Pioli come nuovo allenatore, ha già cominciato a muoversi in profondità sul mercato. L'arrivo di un veterano come Dzeko per l'attacco ha scaldato la piazza, così come l'operazione Fazzini, giovane talento dell'Empoli.

