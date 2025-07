Inzaghi cerca un attaccante in Serie A | spunta un nuovo nome pesante!

Simone Inzaghi, nonostante abbia lasciato la Serie A, continua a tessere la sua strategia in Italia, questa volta con l’Al Hilal. Dopo aver portato Theo Hernandez al suo nuovo club, il tecnico si concentra su un colpo di peso: un nuovo attaccante, e tra i nomi sul tavolo spicca quello di Victor. La sfida è lanciata: quale sarà il suo prossimo grande acquisto? Il mercato italiano si prepara a sorprendere ancora.

Simone Inzaghi ha lasciato la Serie A, ma il suo legame rimane comunque ancora piuttosto consistente. Infatti, l’ex allenatore dell’Inter, dopo aver acquistato dal Milan Theo Hernandez (a breve si chiuderà), cerca un nuovo attaccante. PROFILO NUOVO – L’Al Hilal di Inzaghi fa spese in Italia. Dopo aver chiuso il colpo Theo Hernandez con il Milan, l’ex tecnico dell’Inter adesso vuole pure un attaccante. Sulla lista dei desideri c’è sempre Victor Osimhen, che ha una clausola rescissoria da 75 milioni di euro e valida fino al 15 luglio. Le trattative per arrivare al nigeriano, che desidera un’altra destinazione anziché l’Arabia Saudita, rimangono complicate. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inzaghi cerca un attaccante in Serie A: spunta un nuovo nome pesante!

