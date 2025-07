Asllani Inter non solo la Fiorentina | sondaggi dalla Spagna per il centrocampista!

Kristjan Asllani, talento emergente dell’Inter, sta attirando l'interesse non solo della Fiorentina, ma anche di club spagnoli come il Betis Siviglia. Il giovane centrocampista albanese, classe 2002, si sta facendo strada nel mercato delle trattative internazionale, con sondaggi e, forse, anche offerte concrete. La sua crescita promette di scuotere le strategie di mercato, lasciando intuire che il suo futuro potrebbe essere lontano da Milano. Ma chi altro si sta muovendo?

Ecco chi si è inserito nella corsa all'albanese. Kristjan Asllani è uno dei nomi caldi in uscita dal mercato Inter. Il centrocampista albanese, classe 2002, è stato individuato dal Betis Siviglia come possibile rinforzo per la mediana, secondo quanto riferito dal giornalista di Sky Sport Emanuele Baiocchini. Il club andaluso ha avviato un primo sondaggio per valutarne la fattibilità, inserendolo tra i profili monitorati in vista della prossima stagione. L'ex regista dell'Empoli, arrivato in nerazzurro nel 2022, ha faticato a trovare continuità all'interno della rosa milanese.