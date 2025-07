Sucic Inter il croato segue il modello Barella | tracciata la linea per il nuovo centrocampo

L'Inter si prepara a rivoluzionare il suo centrocampo per la stagione 2025/26, seguendo un modello ispirato a Barella e con un nuovo croato che si affaccia come protagonista. Chivu punta su quattro certezze per riscrivere le strategie future, tracciando una linea chiara verso un futuro ambizioso. La vera domanda è: quali novità porterà questa rivoluzione? Solo il tempo dirà se sarà la svolta desiderata dai tifosi nerazzurri.

. Chivu si affiderà a queste 4 certezze!. Il centrocampo dell' Inter si prepara a una vera e propria rivoluzione in vista della stagione 202526. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i dirigenti nerazzurri sono già al lavoro per ridisegnare il cuore pulsante della squadra, in vista di alcune possibili cessioni eccellenti. La più probabile riguarda Hakan Calhanoglu, regista turco classe 1994, che continua ad attirare l'interesse di club esteri come il Galatasaray e l'Al Hilal. Ma anche Kristjan Asllani e Davide Frattesi non sono certi della permanenza.

