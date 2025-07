Omicidio a Luino 57enne svizzero accoltellato in casa | fermato dai carabinieri il figlio di 25enne

Tragedia a Luino, dove un uomo di 57 anni originario del Canton Ticino è stato barbaramente accoltellato nella propria abitazione. La drammatica vicenda si è conclusa con l’arresto del figlio 25enne, fermato dai carabinieri sul posto. Un episodio che scuote la comunità e lascia aperti molti interrogativi sulla spirale di violenza familiare. Resteremo aggiornati sugli sviluppi di questa inquietante vicenda.

La vittima è un uomo di 57 anni originario del Canton Ticino, in Svizzera. Il figlio di 25 anni è stato fermato dai carabinieri. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Omicidio a Luino, 57enne svizzero accoltellato in casa: fermato dai carabinieri il figlio di 25enne

