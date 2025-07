Mai alla Juventus la promessa di mercato gela Tudor. Si intrecciano le strade della Vecchia Signora e dell’Inter, ecco perché il duello può essere vinto dai vice campioni d’Italia. Una lunga attesa di almeno cinque anni senza scudetto, un record poco comune nella storia juventina, spinge la squadra a una svolta decisiva. La sfida è aperta: riuscirà la Juventus a riscrivere il proprio destino e a riconquistare il titolo? La risposta si trova nelle prossime mosse di mercato e sul campo.

Le intenzioni, di certo, sono piuttosto chiare e dal mercato stanno iniziando ad arrivare le prime risposte importanti.