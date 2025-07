Medioriente | Idf emette avviso evacuazione per 3 porti in Yemen

In un contesto internazionale teso, l’IDF ha emesso un avviso di evacuazione per tre porti strategici in Yemen, Ras Isa, Hodeidah e Salif, controllati dagli Houthi. La minaccia di attacchi aerei israeliani si fa concreta, coinvolgendo anche la centrale di Ras Al-Katheeb. La situazione si intensifica, sottolineando l’urgenza di monitorare gli sviluppi e le implicazioni di questo escalation nel cuore del Medio Oriente.

Milano, 6 lug. (LaPresse) – L’esercito israeliano (Idf) ha diffuso un avviso di evacuazione per 3 porti controllati dagli Houthi in Yemen – cioè Ras Isa, Hodeidah e Salif – affermando che presto saranno bersaglio di attacchi aerei israeliani. L’Idf ha anche avvertito chi si trova all’interno della centrale elettrica di Ras Al-Katheeb, a Hodeidah, di evacuare l’area. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente: Idf emette avviso evacuazione per 3 porti in Yemen

