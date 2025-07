Lucumi Juve | la verità sulla clausola rescissoria e quell’offerta di un club per strappare il difensore alla concorrenza! La ricostruzione delle ultime ore

Le ultime ore portano svelamenti e sussurri sul futuro di Jhon Lucumí, tra clausole rescissorie e offerte da club europei pronti a sfidarci. La tensione si fa palpabile, e il mercato del Bologna è al centro di un vortice di trattative intense. Ma qual è davvero la verità dietro questa intricata vicenda? Scopriamolo insieme, perché nel calcio, come nella vita, nulla è mai come sembra.

Lucumi Juve: la verità sulla clausola rescissoria e quell’offerta per arrivare al difensore del Bologna da parte di questo club. La situazione. Sono ore calde per il calciomercato del Bologna, con i suoi gioielli presi d’assalto dai club di tutta Europa. Tra i pezzi più pregiati c’è senza dubbio Jhon Lucumí, solido difensore centrale della nazionale colombiana, per cui si sta delineando un intrigo internazionale. La sua situazione contrattuale, con una clausola rescissoria a tempo, ha acceso i radar di diverse squadre, ma il Bologna per ora fa muro. La clausola da 28 milioni e l’offerta del Galatasaray. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lucumi Juve: la verità sulla clausola rescissoria e quell’offerta di un club per strappare il difensore alla concorrenza! La ricostruzione delle ultime ore

In questa notizia si parla di: club - juve - verità - clausola

Guardalà vede un futuro lontano dalla Juve per questi tre giocatori: «Questi due prestiti torneranno ai loro club d’appartenenza! Sulla permanenza di questo bianconero invece c’è sempre un punto interrogativo» - Giovanni Guardalà, giornalista di Sky Sport 24, ha analizzato il futuro di tre giocatori della Juventus, evidenziando la probabilità di un allontanamento per due di essi, attualmente in prestito, mentre rimangono dubbi sulla permanenza di un terzo.

Il bilancio post mondiale per club e i primi colpi di #mercato della #juventus: #david non esclude #osimhen, ma #kolomuani e #vlahovic dovranno... Vai su Facebook

Conte-Napoli, la Juventus osserva: la verità sulla clausola; Conte può lasciare il Napoli? La verità sulla clausola, Milan e Juventus alla finestra; Calciomercato, Conte – Juve: l’indizio arriva da Oriali e da “La Verità”.