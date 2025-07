Violento nubifragio nel Milanese morta donna travolta da un albero Treno colpito da un fulmine | disagi sull’Alta velocità – Foto e Video

Un violento nubifragio sta flagellando Milano, provocando blackout, alberi caduti e disagi su tutta la città. Tra le conseguenze più drammatiche, una donna è rimasta vittima di un albero travolto dal vento, mentre un treno è stato colpito da un fulmine sull’alta velocità. Le forze dell’ordine sono in azione con circa 100 interventi. La situazione resta critica e si prevede un proseguimento delle condizioni avverse: ecco cosa sta succedendo.

Un violento nubifragio si sta abbattendo su Milano, dove nelle ultime ore forti piogge e raffiche di vento stanno creando disagi in diverse zone della città. Il cielo, completamente coperto, ha assunto un aspetto quasi notturno, mentre il centralino dei vigili del fuoco è sommerso dalle chiamate dei cittadini, che segnalano alberi e oggetti pericolanti. Fino ad ora le forze dell’ordine hanno effettuato circa 100 interventi. Si tratta soprattutto di alberi a rischio caduta, cantine e taverne allagate e cartelloni pubblicitari divelti dal forte vento. L’allerta per i temporali era stata diramata nei giorni scorsi dalla Protezione Civile del Comune di Milano, che si è attivata in via preventiva per gestire eventuali criticità. 🔗 Leggi su Open.online

