Black Cover sta per tornare!

Black Clover sta per tornare, e i fan di tutto il mondo possono festeggiare! Dopo quattro anni di attesa, l'annuncio ufficiale arriva da Shueisha durante l'Anime Expo 2025: una nuova stagione anime è in arrivo. L’originale, concluso nel 2021 con 171 episodi, aveva lasciato i fan col fiato sospeso proprio prima dello scontro decisivo con la Dark Triad. La serie riprenderà dove aveva lasciato, promettendo nuove avventure e colpi di scena emozionanti.

Dopo quattro anni di attesa, è ufficiale: Black Clover tornerà con una nuova stagione anime. L’annuncio è arrivato direttamente da Shueisha durante l’Anime Expo 2025, accendendo l’entusiasmo dei fan di tutto il mondo. L’anime originale si era concluso nel 2021 con 171 episodi, lasciando in sospeso la storia proprio alla vigilia dello scontro con la Dark Triad del Regno di Spade. La serie aveva dovuto fermarsi poiché aveva raggiunto quasi in tempo reale gli eventi del manga di Y?ki Tabata, impedendo di proseguire senza anticipare troppo la trama cartacea. Nel frattempo, il manga ha continuato il suo corso, entrando nel suo arco finale con la pubblicazione su Jump GIGA. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Black Cover sta per tornare!

In questa notizia si parla di: black - anime - cover - tornare

Nuovo anime di black clover annunciato dopo quattro anni - attese di fan e appassionati di tutto il mondo. Dopo quattro anni di assenza, Black Clover torna sul piccolo schermo con nuove avventure, misteri e combattimenti epici, promettendo di riconquistare i cuori di chi ha seguito le gesta di Asta e dei suoi amici.

Black Clover torna dopo 4 anni: la nuova stagione dell'anime è ufficiale, finalmente!; Black Clover: Scopri le sorprese in arrivo per il ritorno primaverile del manga!; Black Clover, tutto quello che sappiamo sul ritorno dell'anime.

Black Clover, quando torna l'anime? - Black Clover si sta preparando per la conclusione del manga originale, e sarebbe il momento ideale per far tornare anche l’adattamento anime della serie. Riporta anime.icrewplay.com

Black Clover, l'anime sta per tornare? Secondo un leak non manca molto - I fan di Black Clover vivono un periodo buio da ormai diverso tempo, ma pare che la situazione si stia finalmente per smuovere. Secondo anime.everyeye.it