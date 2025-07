Paura per il magazzino in fiamme sulla via Aurelia a Cecina

Un incendio scoppiato nel pomeriggio sulla Via Aurelia a Cecina ha coinvolto il retro di un magazzino di un supermercato, generando paura tra i residenti. I vigili del fuoco e la polizia sono intervenuti prontamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Fortunatamente, non si segnalano feriti o persone coinvolte. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, mentre la comunità si chiede cosa abbia scatenato questa improvvisa emergenza.

CECINA – I vigili del fuoco del distaccamento di Cecina, sono intervenuti intorno alle 15 su un incendio che è divampato nel retro del magazzino di un supermercato lungo la via Aurelia a Cecina e che ha coinvolto dei pallet di legno e materiale di imballaggio. Sul posto anche la Polizia. Non si segnalano persone coinvolte nell’incendio e le cause sono in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco e degli agenti del locale commissariato. . 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: cecina - magazzino - aurelia - paura

Cecina: incendio nel magazzino di un supermercato sull’Aurelia. Distrutti pallet e imballaggi - Un incendio improvviso ha devastato il magazzino di un supermercato lungo l'Aurelia a Cecina, causando la completa distruzione di pallet e materiali di imballaggio.

Cecina, incendio nel magazzino di un supermercato in via Aurelia: intervengono i vigili del fuoco.

Cecina, incendio nel retro di un supermercato lungo l’Aurelia: a fuoco pallet e materiali d’imballaggio - Paura nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 15, per un incendio che è scoppiato nel retro del magazzino di un supermercato situato lungo la Via Aurelia. Riporta livornopress.it

Maltempo, il fiume Cecina esonda a Steccaia: chiusa per ore la Variante Aurelia, evacuata una scuola e alcuni campeggi – Video - MSN - A Marina di Cecina, il fiume Cecina ha tracimato in riva destra, in località Gorette e l’acqua si è mossa verso la Mazzanta. Scrive msn.com