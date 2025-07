Alcaraz vola sull’erba | vince una partita durissima chi sfida adesso

settimane di battaglie intense e emozionanti, confermando il suo status di predestinato. Ora, con la vittoria sulla durezza dell’erba londinese, si prepara a affrontare la prossima sfida: chi sarà il suo avversario?

Carlos Alcaraz continua a dominare sui campi erbosi di Londra. Dopo aver trionfato a Wimbledon nel 2024 e aver conquistato il Roland Garros, il giovane talento spagnolo prosegue la sua corsa vincente in questa edizione del 2025. Con una prestazione impeccabile, ha dimostrato di saper gestire la pressione come pochi altri. Grazie a un servizio impeccabile e una strategia di gioco brillante, Alcaraz ha superato il tenace Andrey Rublev in quattro set. Questa vittoria lo porta a sfidare Cameron Norrie, l’idolo di casa, nei quarti di finale. Una sfida intensa. Il match tra Alcaraz e Rublev è stato un vero spettacolo di tennis. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it