wimbledon 2025 aryna sabalenka approda ai quarti di finale termina la favola di sierra

Wimbledon 2025 ha regalato emozioni intense con l'ingresso ai quarti di finale di Aryna Sabalenka, che continua a sorprendere gli appassionati, mentre la favola di Sierra si ferma prematuramente. Nel quadro delle partite più affascinanti del singolare femminile, le vere protagoniste sono scese in campo con determinazione, confermando i pronostici e lasciando il pubblico senza fiato. Quando è stato il momento di fare la differenza, Sabalenka ha dimostrato tutta la sua forza, avvicinandosi sempre più alla gloria.

Definito il quadro delle giocatrici qualificate ai quarti di finale della parte alta del tabellone di singolare femminile di Wimbledon. Sui prati dell’ All England Club, quattro i match disputati che hanno emesso il verdetto e pronostici rispettati. Aryna Sabalenka (n.1 del mondo) si è imposta contro la belga Elise Mertens (n.23 del ranking) col punteggio di 6-4 7-6 (4). Una sfida in cui la bielorussa, quando è stato il momento di fare la differenza, l’ha fatta nel migliore dei modi. Sul cammino di Sabalenka ci sarĂ la tedesca Laura Siegemund (n.104 del ranking), vittoriosa per 6-3 6-2 contro la grande sorpresa di questo torneo, l’argentina Solana Sierra (n. 🔗 Leggi su Oasport.it