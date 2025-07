Calciomercato Juventus Viviano gasa i tifosi bianconeri sul possibile colpo | Con lui David e Yildiz sarebbe uno dei tridenti migliori d’Europa!

Il calciomercato della Juventus si infiamma con rumors entusiasmanti, e Viviano non fa mistero: un tridente composto da David, Yildiz e Osimhen potrebbe rivoluzionare il calcio europeo. La prospettiva di avere questi talenti insieme ha acceso l’entusiasmo dei tifosi bianconeri, pronti a sognare un futuro ricco di successi. Ma quali sono le reali chances di questa formazione da sogno? La risposta sta nei prossimi passi della dirigenza juventina.

Calciomercato Juventus: l'ex portiere Emiliano Viviano ha parlato così del possibile approdo in bianconero di questo giocatore. Ecco cosa ha detto. A Tvplay, l'ex portiere Emiliano Viviano ha parlato così del futuro di Victor Osimhen, obiettivo del calciomercato Juventus. Di seguito riportate le sue dichiarazioni. TRIDENTE YILDIZ-DAVID-OSIMHEN – «Sarebbe il piĂą forte in Serie A e tra i migliori in Europa. Io impazzisco per Jonathan David, Osimhen è forte e Yildiz è fortissimo, sarebbe una roba grossa. David mi piace tanto perchĂ© sa giocare, viene incontro, non è il tipico attaccante che fa solo il centravanti.

