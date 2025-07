La disastrosa estate dei socialisti spagnoli

La stagione turbolenta dei socialisti spagnoli segna un capitolo di crisi e incertezza, lasciando il panorama politico internazionale senza una guida solida. Pedro Sánchez, simbolo indiscusso della sinistra, si trova ora coinvolto in una rete di scandali che mette in discussione la sua leadership e l’intera prospettiva progressista. La domanda è: come reagirà il partito e quale sarà il suo impatto sulla scena politica europea? La risposta dipende dagli sviluppi che seguiranno.

Molto invocato ed evocato anche in Italia dalla sinistra, Pedro Sánchez è da tempo il punto di riferimento fortissimo di tutti i progressisti. Persino piĂą di Beppe Conte, che è tutto dire. Epperò con l’ingresso in carcere di Santos Cerdán, ex segretario organizzativo del Partito Socialista Spagnolo, al centro di un’inchiesta su presunte tangenti al ministero dei Trasporti, che coinvolge anche altri dirigenti socialisti, la faccenda si complica non poco. Non solo: nel fine settimana un suo strettissimo collaboratore Francisco Salazar, che sarebbe dovuto diventare vicesegretario dell’organizzazione del Psoe, ha rinunciato alla nomina dopo le accuse di “comportamento inappropriato” che gli hanno lanciato alcune sue stesse compagne di partito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La disastrosa estate dei socialisti spagnoli

In questa notizia si parla di: socialisti - disastrosa - estate - spagnoli

La disastrosa estate dei socialisti spagnoli; Perché la catastrofe di Valencia è anche politica; Scontro al Parlamento europeo tra socialisti e liberali spagnoli sul disastro del pellet in mare.

L’occasione persa dei socialisti spagnoli | il manifesto - Spagna (Commenti) Il Psoe si è sottratto all’impegno di dare una maggioranza alla proposta di Zaragoza, l’unica in grado di spostare il dibattito dal falso problema indipendenza o unità della Spagna ... Segnala ilmanifesto.it

Leader socialisti spagnoli ribadisce no a governo Rajoy - Il leader dei socialisti spagnoli Pedro Sanchez ha detto che non sosterrà un eventuale nuovo governo guidato dal conservatore Mariano Rajoy, primo ministro uscente ... Riporta notizie.tiscali.it