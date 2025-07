Jurassic World – La Rinascita supera le previsioni con un debutto da record al Box Office

Jurassic World – La Rinascita conquista il pubblico, battendo ogni aspettativa al box office con un debutto record. Questo attesissimo settimo capitolo della saga, diretto da Gareth Edwards e con star come Scarlett Johansson e Mahershala Ali, ha già fatto parlare di sé. L’avventura riprende vita in modo straordinario, dimostrando che il fascino dei dinosauri non smette mai di sorprendere. E questa vittoria commerciale preannuncia solo l’inizio di un nuovo entusiasmante capitolo.

Jurassic World – La Rinascita ha superato le previsioni iniziali durante il suo primo weekend nelle sale. Il nuovo film, settimo capitolo della saga Jurassic, è stato diretto da Gareth Edwards e interpretato da Scarlett Johansson, Mahershala Ali e Jonathan Bailey. L’uscita di Jurassic World – La Rinascita è iniziata mercoledì, prima della festività del 4 luglio negli Stati Uniti, sulla scia del film di Brad Pitt F1 – Il film, uscito il 27 giugno con il debutto più redditizio di sempre per Apple Studios. Secondo Deadline, domenica mattina Jurassic World Rebirth dovrebbe chiudere il suo weekend di debutto con un incasso nazionale di 91,5 milioni di dollari in tre giorni e di 147,3 milioni di dollari in cinque giorni, superando le previsioni iniziali di 81,7 milioni e 137,5 milioni di dollari rispettivamente. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

