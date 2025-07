Allerta arancione per temporali in Veneto | rischio grandine le previsioni meteo

L'intera regione Veneto si prepara ad affrontare una potente ondata di maltempo, con temporali intensi e il rischio di grandine che minacciano la sicurezza delle comunità. La preallarme arancione dichiarata dalla Protezione civile indica un livello di criticità elevato, chiedendo massima attenzione e prudenza. Fino a martedì 8 luglio, il territorio sarà sotto stretta sorveglianza: rimanete aggiornati, perché la situazione potrebbe evolversi rapidamente.

Venezia, 7 luglio 2025 – Ondata di maltempo in Veneto fino a martedì 8 luglio: il territorio viene interessato dal transito di più impulsi perturbati. Per la giornata di lunedì 7 luglio il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha dichiarato il livello di preallarme con criticità arancione per temporali su tutto il territorio regionale, eccetto la zona Alto Piave, in cui l’allerta sarà gialla. Questa fase perdurerà fino alle 9 di lunedì 7 luglio. Dalle 9 di lunedì 7 luglio alla stessa ora di martedì, l’allerta idrogeologica per temporali sarà gialla in tutto il Veneto. Temporali e rischio grandine: le previsioni meteo . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Allerta arancione per temporali in Veneto: rischio grandine, le previsioni meteo

