Real Madrid Toni Kroos lancia l’allarme a Xabi Alonso | In questa squadra manca ancora il mio sostituto

Il Real Madrid si prepara ad affrontare nuove sfide, ma Toni Kroos non ha nascosto qualche preoccupazione: secondo il suo punto di vista, alla squadra manca ancora un centrocampista che porti ordine ed equilibrio, come faceva lui. Il messaggio è chiaro e forte: per mantenere la competitività ai massimi livelli, i Merengues devono rafforzarsi nel reparto mediano. La domanda che aleggia è: riusciranno a trovare il degno sostituto di Kroos?

Real Madrid, secondo Toni Kroos alle Merengues manca un centrocampista di ordine ed equilibrio come lo era lui Toni Kroos, ritiratosi al termine della scorsa stagione dopo aver vinto la Champions League con il Real Madrid, ha lanciato un messaggio forte al suo ex club: manca ancora il suo sostituto dentro alla squadra. E non . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Real Madrid, Toni Kroos lancia l’allarme a Xabi Alonso: «In questa squadra manca ancora il mio sostituto»

In questa notizia si parla di: realmadrid - toni - kroos - manca

Kroos dice che al Real Madrid manca un giocatore come lui sotto la guida di Alonso; Al Real Madrid è scandalo, nel primo tempo hanno fatto meno possesso palla dell'Al Hilal (As); Real Madrid in crisi totale: Mbappé mal sopportato, gli esclusi delusi e quanto manca Kroos, l'equilibratore.

Kroos: "L'Inter ha meritato le finali di Champions, anche se ha avuto anche un po' di fortuna" - L'ex centrocampista del Real Madrid, intervistato dal magazine SportWeek, ha espresso il suo punto di vista sul campionato italiano: "Dopo an ... msn.com scrive

Toni Kroos non ha dubbi: “Modric non perderà mai la sua qualità” - Le parole di Toni Kroos sul suo ex compagno al Real Madrid Luka Modric: "Milan? Da gianlucadimarzio.com