Russia e Cina attacco simultaneo alla Nato e a Taiwan? L' allarme di Rutte | Così si rischia la terza guerra mondiale Le parole al NYT

Un quadro inquietante si apre all'orizzonte: il Segretario generale della NATO Mark Rutte ha lanciato un allarme urgente, avvertendo che un attacco simultaneo di Cina e Russia contro Taiwan e le alleanze occidentali potrebbe innescare una crisi globale senza precedenti, rischiando di sfociare in una terza guerra mondiale. Le parole di Rutte, condivise dal New York Times, ci spingono a riflettere sulla fragile stabilità internazionale e sulla necessità di azioni decisive per evitare il peggio.

Il Segretario generale della Nato Mark Rutte ha lanciato l'allarme: un attacco militare simultaneo da parte di Cina e Russia potrebbe far precipitare il mondo in un nuovo conflitto globale.

Guerra Ucraina Russia ultime news, attacco missilistico russo su poligono di tiro a Sumy: 6 soldati morti - Roma, 21 maggio 2025 – Nuovo drammatico episodio nella guerra Ucraina-Russia: un attacco missilistico russo ha colpito un poligono a Sumy, causando la morte di sei soldati.

L'attacco russo svela la debolezza di Kiev a corto di munizioni La notte tra sabato e domenica la Russia ha lanciato l’attacco più massiccio di sempre contro obiettivi militari e infrastrutture industriali ucraine. Un esito scontato visto il logoramento delle forze ucr Vai su Facebook

#Rutte è veramente pazzo, ma si rende conto delle stronzate che dice Solo per convincere l'opinione pubblica a spende miliardi su miliardi per il riarmo? È gravissimo. Ha ragione #Putin a dire che è la Nato che istiga conflitti. #Cremlino #Cina Vai su X

