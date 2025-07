Concorso Motoria scuola primaria | GM + elenco IDONEI per le assunzioni 2025 26 In aggiornamento

Il concorso di educazione motoria nella scuola primaria si prepara a una vera rivoluzione, con l'integrazione delle graduatorie di merito regionali e l'inserimento degli idonei. Questa novità apre nuove opportunità di assunzione in ruolo per il ciclo scolastico 2025/26, offrendo speranze e prospettive concrete ai candidati che hanno superato le prove. Resta aggiornato: le future assunzioni sono ormai alle porte!

Novità per il concorso di educazione motoria nella scuola primaria. Le graduatorie saranno integrate con gli idonei, garantendo nuove assunzioni in ruolo a partire dall’anno scolastico 202526 e fino al completo esaurimento degli elenchi. Una svolta per i candidati che hanno superato le prove. Le graduatorie di merito regionali Le commissioni esaminatrici, al termine delle . Concorso Motoria scuola primaria: GM + elenco IDONEI per le assunzioni 202526 In aggiornamento . 🔗 Leggi su Scuolalink.it