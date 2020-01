Legittimazione del singolo comproprietario al risarcimento del danno (Di giovedì 30 gennaio 2020) Cassazione 14.11.2019 n 29506 Il singolo contitolare è legittimato ad agire in giudizio per la tutela del diritto nella sua interezza, per cui l'azione risarcitoria del comproprietario di un bene indiviso per la violazione della normativa edilizia da parte del confinante dà diritto ad ottenere la liquidazione del danno per tutte le disutilità derivanti dalla compromissione delle facoltà dominicali concretizzatesi nel deprezzamento del bene comune. fanpage

