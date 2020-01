La classifica delle banche più affidabili d'Italia, per la Bce (Di giovedì 30 gennaio 2020) E' Credem la banca Italiana più solida secondo la Bce che ha reso noti i dati sull'affidabilità delle 109 banche europee più significative a conclusione dell'esame Srep 2019 (Supervisory review and evaluation process, processo di revisione e valutazione prudenziale). Gli istituti sono vigilati dal SSM, il meccanismo unico di supervisione bancaria della Bce che ha annunciato i risultati.Da quanto emerso dallo studio inerente al 2019 le banche europee hanno superato la grande crisi e sono ormai solide anche se va urgentemente migliorato il controllo della gestione e bisogna creare nuovi modelli di business che attualizzino i criteri di concessione del credito adeguati al taglio dei tassi. I metodi anti-riciclaggio e le regole di controllo dei manager bancari non sono, inoltre, sufficientemente rigide e gli utili sono spesso inferiori al costo del capitale.In pratica il complesso ... panorama

RadioItalia : L'ultima canzone di @MarroneEmma è al top delle classifiche da tre settimane! - inabruzzocom : Influenza stagionale: l’Abruzzo in testa alla classifica delle regioni colpite - mabra01 : @sarahgarou Il giocattolaio oltre ogni decenza, siamo in fondo alla classifica e lui alla ricerca delle ultime plu… -