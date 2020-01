Kobe e sua moglie avevano un accordo (Di giovedì 30 gennaio 2020) Per Kobe Bryant , 41 anni, era molto comune viaggiare in elicottero,la sua carriera gli imponeva di fare lunghi viaggi su questo veicolo. Questo doveva servire ad ottimizzare il suo tempo ed evitare dolori muscolari. Optò per l’elicottero perché lo vide come un mezzo di trasporto veloce e quindi scelse questa alternativa ai mezzi più convenzionali. Ma lui e sua moglie Vanessa, 37 anni, avevano stabilito un accordo sul fatto che non avrebbero mai volato insieme in elicottero. Una fonte vicina alla coppia ha dichiarato alla rivista di People: “Lui e Vanessa hanno stretto un patto in cui erano d’accordo sul fatto che non avrebbero mai volato insieme a bordo di un elicottero”. Si presume che la coppia volesse garantire, in caso di incidente, di non lasciare le loro quattro figlie ... bigodino

