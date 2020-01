Imprenditori ex indotto Ilva protestano contro la conduttrice Myrta Merlino e mostrano le spalle (Di giovedì 30 gennaio 2020) Spalle mostrate alla telecamera e silenzio assoluto: è la contestazione degli Imprenditori dell’indotto ex Ilva di Taranto nei confronti della trasmissione “L’aria che tira” (La7) e in particolare della sua conduttrice, Myrta Merlino, rea, secondo loro, di non fatto parlare il presidente locale di Confindustria. Gli Imprenditori erano a un sit-in organizzato stamane davanti alla palazzina della direzione dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal di Taranto, per denunciare nuovi ritardi ritardi nel pagamento delle fatture da parte della multinazionale, la mancata copertura di 3 mesi, l’accumulo di crediti maturati tra i 30 e i 40 milioni di euro. Contestualmente al presidio, una delegazione di Confindustria, guidata dal presidente Antonio Marinaro, è stata ricevuta dalla dirigenza aziendale. La conduttrice dà la parola a una delle imprenditrici, ma, per ... ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Imprenditori ex indotto Ilva protestano contro la conduttrice Myrta Merlino e mostrano le spalle - ALan__61 : RT @fattoquotidiano: Imprenditori ex indotto Ilva protestano contro la conduttrice Myrta Merlino e mostrano le spalle - ZenatiDavide : #La7 #Politica #ArcelorMittal #Ilva #Imprenditori Imprenditori ex indotto Ilva protestano contro la conduttrice Myr… -