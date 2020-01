Gf Vip, ecco perché Antonio Zequila è a rischio squalifica (Di giovedì 30 gennaio 2020) Parole di troppo sul coinquilino Patrick Ray Pugliese: "Lo leghiamo qui e gli tiriamo le palle". E il pubblico non perdona today

DanielPedrotti6 : RT @gayit: Chi ha fatto coming out nel 2019? Ecco i 'nuovi' 15 VIP LGBT - JustinSaveMe__ : RT @jb__italiancrew: Ecco i 5 pacchetti VIP resi disponibili per le date americane del tour di #Changes di Justin Bieber, compresi di meet&… - irinaanatellaa : RT @jb__italiancrew: Ecco i 5 pacchetti VIP resi disponibili per le date americane del tour di #Changes di Justin Bieber, compresi di meet&… -