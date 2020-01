Ex Ilva, Conte allontana la fine della trattativa: “Un incontro con Lakshmi Mittal? Possibile nei prossimi giorni. C’è progetto di accordo” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Un “progetto di accordo” ma “dettagli da definire”. Il premier Giuseppe Conte fa il punto sulla trattativa tra Stato e ArcelorMittal per trovare una soluzione alla nuova crisi dell’ex Ilva di Taranto e lancia segnali distensivi, almeno pubblicamente. Il negoziato prosegue, le parti si parlano. Le distanze, tuttavia, restano. E non solo sugli esuberi. Ma rispetto alle dichiarazioni categoriche di Stefano Patuanelli nella giornata di mercoledì (“Si chiude entro il 31 o il 7 si va in udienza”), il presidente del Consiglio sembra prendere tempo. “Un incontro con l’azienda? Non è da escludere nei prossimi giorni, Mittal ha dato disponibilità”. E ha rivelato che “dovevamo incontrarci a Davos, poi ho rinunciato per impegni a Roma”, ma “siamo in contatto”. Tuttavia, almeno per il momento, le distanze restano ... ilfattoquotidiano

