Esame di Maturità 2020, ecco le materie delle seconde prove scritte: Greco-Latino al classico (Di giovedì 30 gennaio 2020) Esame di Maturità 2020: la ministra Lucia Azzolina ha reso note le materie delle seconde prove scritte. Niente più sorteggio fra le 3 buste all’orale. La ministra della Scuola, Lucia Azzolina, ha ufficializzato quest’oggi le materie per la seconde prove scritte della Maturità 2020: Greco-Latino al Liceo classico, Matematica-Fisica allo Scientifico e Scienze umane al Liceo delle scienze umane. Per quanto riguarda i Professionali, all’indirizzo Enogastronomia e ospitalità alberghiera, articolazione Enogastronomia, le materie della seconda prova saranno Laboratorio di servizi enogastronomici-cucina e Scienza e cultura dell’alimentazione. All’Istituto per i Servizi per l’agricoltura, i ragazzi avranno Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore ed Economia agraria e dello sviluppo territoriale. Al Tecnico per il Turismo ci saranno Discipline ... 2anews

