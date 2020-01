Calciomercato Milan, dopo Suso e Piatek si cede Paquetà: Fiorentina ad un passo (Di giovedì 30 gennaio 2020) dopo le cessioni ufficiali di Suso al Siviglia e di Piatek all'Hertha Berlino, il mercato del Milan si potrebbe arricchire di una nuova cessione illustre: Lucas Paquetà. Il brasiliano, dopo il ritiro dalle trattative del Psg, è nel mirino della Fiorentina. Il Milan chiede 35 milioni, ma Pradè tratta per un prestito con diritto, a cifre molto più basse. fanpage

