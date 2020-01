Vittoria, botte e spintoni in classe agli alunni terrorizzati: arrestate due maestre d’asilo (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Due maestre di un asilo di Vittoria, in provincia di Ragusa, sono state arrestate con l’accusa di maltrattamenti ai danni dei loro alunni. Come testimoniano anche le immagini riprese da alcune telecamere installate in aula, le due donne, di 54 e 59 anni, avrebbero picchiato, strattonato e percosso a titolo gratuito le vittime, che rimanevano inermi e pietrificate davanti alle violenza subite. Avrebbero spintonato, picchiato e percosso i loro alunni indifesi. Per questo sono state arrestate con l’accusa di maltrattamenti due maestre di una scuola materna di Vittoria, in provincia di Ragusa. Nei loro confronti gli agenti del locale commissariato e della squadra mobile di Ragusa hanno eseguito un’ordinanza del Gip che ha disposto per le due insegnanti gli arresti domiciliari. Le indagini, che si sono concluse questa mattina con il fermo delle due donne, rispettivamente di 54 e ... limemagazine.eu

LimeMagazineU : Vittoria, botte e spintoni in classe agli alunni terrorizzati: arrestate due maestre d’asilo - DomenicoMazzil5 : RT @Agenzia_Ansa: Arrestate due maestre di una scuola materna di Vittoria, nel Ragusano. Avrebbero insultato, picchiato e umiliato i bambin… - Profilo3Marco : RT @TgrSicilia: Botte e insulti ai piccoli di una scuola materna. A vittoria agli arresti domiciliari due maestre. Ad inchiodarle le immagi… -