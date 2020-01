Stato confusionale senza Paragone. Il senatore espulso dal Movimento spara a zero contro i grillini ma detta le condizioni per tornare (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Prima i consigli non richiesti: “Il Movimento deve ripartire dalle sue parole chiave ma non lo può fare perché ha già deciso che va di là”. Poi la rinuncia al ricorso contro l’espulsione: “Io ho detto che avrei fatto ricorso al giudice ordinario per poter rientrare nel Movimento ma siccome quella causa rischio di vincerla, cosa faccio? Rientro in una casa che è senza identità?”. E infine detta le condizioni per tornare, anche se nessuno gliel’ha chiesto: “Tornerei nei 5 Stelle solo se si facesse cadere il Governo con Pd e si tornasse a una terzietà”. E’ un Gianluigi Paragone in Stato confusionale quello che da giorni martella contro il Movimento (da cui è Stato espulso) per le scelte politiche fatte (il Governo con il Pd) e la débâcle elettorale alle Regionali in Emilia Romagna e Calabria. “Allora riprendiamo le nostre parole forti contro l’Europa e contro l’euro che è fonte di ... lanotiziagiornale

