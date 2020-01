Scontri tra pompieri e polizia alla marcia di protesta dei vigili del fuoco a Parigi (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La polizia ha usato manganelli e idranti ma anche effettuato un fitto lancio di lacrimogeni verso i vigili del fuoco che tentavano di forzare blocco. Ricordando che gruppi di vigili del fuoco hanno tentato più volte di forzare i blocchi e lanciato anche petardi, la prefettura Parigina ha comunicato che gli agenti hanno effettuato anche alcuni fermi. Momenti di tensione e Scontri tra polizia e pompieri ieri in piazza a Parigi dove nel pomeriggio in strada sono scesi migliaia di vigili del fuoco arrivati da tutta la Francia per una marcia di protesta per chiedere migliori condizioni di lavoro e salari più alti. Come raccontano i giornali locali, i tafferugli sarebbero scoppiati nei pressi di place de la Republique, nel centro della captale francese, quando i vigili del fuoco avrebbero deviato dal percorso prestabilito tentando di forzare uno sbarramento allestito dalle forze dell’ordine ... limemagazine.eu

