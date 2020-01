Schira: Napoli in pressing sul Sassuolo per Boga, affare per giugno (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il Napoli non si ferma, e Cristiano Giuntoli vuol chiudere anche per Jeremie Boga. Nicolò Schira scrive di un ulteriore affondo del Napoli, in pressing sul Sassuolo per ottenere l’esterno per giugno. All’esterno offensivo del Sassuolo il Napoli ha proposto un quinquennale da 1,5 milioni netti più bonus a stagione, e vorrebbe chiudere già in questa finestra di mercato. Continuano i contatti tra #Napoli e #Sassuolo in vista dell’estate per Jeremie #Boga. Giuntoli in pressing. #calciomercato https://t.co/TD5GtuiGzs — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 29, 2020 L'articolo Schira: Napoli in pressing sul Sassuolo per Boga, affare per giugno ilNapolista. ilnapolista

