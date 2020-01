Salvini al citofono, in corso accertamenti interni dei carabinieri (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Un’indagine interna dei carabinieri per verificare cosa sia realmente accaduto lo scorso 21 gennaio, quando il leader della Lega Matteo Salvini è andato al quartiere Pilastro di Bologna e ha suonato a un citofono di una famiglia tunisina, chiedendo se lì abitasse uno spacciatore. I militari stanno lavorando per vedere chiaro sull'episodio anche dopo le ricostruzioni di alcuni quotidiani, tra cui il Corriere e la Repubblica, secondo cui la donna che ha accompagnato Salvini al Pilastro avrebbe riferito di essere stata messa in contatto con lo staff della Lega grazie alla telefonata di un maresciallo che conosce. Intanto ieri, 28 gennaio, il video, che era stato pubblicato sulla pagina ufficiale di Salvini, è stato rimosso da Facebook. Il militare potrebbe essere già coinvolto in un caso di stalking Il militare in questione, secondo i quotidiani, potrebbe essere tra l’altro lo stesso ... tg24.sky

