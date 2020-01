Programmi tv | Giovedì 30 gennaio 2020 | Stasera in tv (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Fiction, Programmi tv e film sono la proposta di Giovedì 30 gennaio per gli appassionati di tv. Ecco cosa c’è da vedere Stasera in tv sulle reti Rai e Mediaset Andrà in onda su Raiuno il quarto appuntamento con la serie più longeva della Rai: Don Matteo 12. L’episodio proposto si intitola “Onora il padre … L'articolo Programmi tv Giovedì 30 gennaio 2020 Stasera in tv proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

Rosella14207260 : @BorgonzoniPres Non andare Lucia! Non seguiamo programmi dove ci saranno le sinistre compresi conduttori e giornali… - Rosella14207260 : @matteosalvinimi @QRepubblica Scusami,ma non seguirò x un bel po' programmi politici. Mi dispiace x GRANDI COME Por… - MIP_PoliMi : Giovedì 30 gennaio non perdere la presentazione dei nostri programmi Executive MBA e scopri quale formato è il più… -