Piemonte, Cirio: “La cimice asiatica è una piaga su cui stiamo concentrando i nostri sforzi” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) “La cimice asiatica è una vera e propria piaga che sta mettendo in ginocchio l’agricoltura italiana e in particolare la frutticoltura che rappresenta una delle eccellenza per il Piemonte”: lo dichiara il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, a margine della manifestazione, promossa da Coldiretti, che oggi ha riunito a Verona migliaia di agricoltori.Presente anche la Regione Piemonte con l’assessore all’Ambiente Matteo Marnati. “Ho voluto che la Regione fosse presente – continua il presidente Cirio – perché non lasceremo soli i nostri agricoltori in questa battaglia. Siamo di fronte a una emergenza che sta provocando centinaia di milioni di danni, se pensiamo che solo in Piemonte superano i 180 milioni di euro. Chiederemo a Bruxelles, già nel prossimo incontro con la Commissione Agricoltura in programma il 5 febbraio, di attivare specifiche ... meteoweb.eu

PiemonteInforma : Con 1,8 milioni @regionepiemonte consente a 53 Comuni di dotarsi di mezzi ecologici per la raccolta dei rifiuti. Il… - luciano40397087 : RT @lo_spiffero: Il #Piemonte è fermo. Una legge in otto mesi e assessori perennemente assenti. @domenicoravetti (Pd): “#Cirio batta un col… - Marinaliberals : @magistro42 Torino - Appendino Piemonte - Cirio Solo per fare i primi due esempi che 'casualmente' mi vengono in mente. -