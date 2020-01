Pago apre le porte a Serena Enardu: “Il mio cuore batte per quella donna lì” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Una dolcissima dichiarazione d’amore arriva dalla casa del Grande Fratello VIP 4. Pago nelle ultime settimane ha molto riflettuto su quello che è successo tra lui e Serena Enardu, su tutto il percorso fatto da settembre a oggi, si quello che è successo a Temptation Island ma anche su quella che era la loro storia d’amore prima. Pago racconta ai suoi amici che Serena, dopo Temptation, era tornata indietro sui suoi passi dicendogli che era ancora innamorata, che sentiva la sua mancanza. Pago però aveva voluto prendere del tempo per capire, per comprendere se si potesse ancora fidare di Serena… Poi se l’è vista entrare nella casa e forse le parole della sua ex lo hanno colpito, in senso positivo, per fargli capire cosa vuole davvero! E che cosa vuole? Lo ha confessato in questi giorni nel confessionale: è ancora innamorato di Serena e il suo cuore batte per lei. ... ultimenotizieflash

