L’IRPEF formato famiglia (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il governo lavora sulla riforma dell’IRPEF e il Sole 24 Ore racconta oggi di convergenze anche sorprendenti all’interno della maggioranza sulle proposte. . È il caso, ad esempio, della convergenza inedita, e per ora spontanea, tra Italia Viva e Leu sull’idea di togliere alle regole Irpef il compito di sostenere fiscalmente famiglia e figli. L’idea, che per Italia Viva vede in prima fila la ministra per la famiglia , Elena Bonetti, è quella di rafforzare e concentrare in uno strumento unico, da disegnare nelle prossime settimane nel cosiddetto Family Act, le varie forme di aiuto che oggi si trovano sparse fra regole fiscali, welfare e interventi più o meno sporadici disseminati tra le varie manovre. Un dedalo che spesso fa perdere alle stesse famiglie occasioni di aiuto perché per i non addetti ai lavori il quadro si è fatto così frastagliato da rendere impossibile la sua ... nextquotidiano

L’IRPEF formato Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : L’IRPEF formato