La Lega contro topi e piccioni assume il falco pellegrino (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Sabrina Cottone Che la Lega preferisca i falchi alle colombe non sorprende, ma arruolare rapaci che nidificano e prolificano sui tetti delle case di Milano, pronti ad attaccare in volo i piccioni di piazza Duomo, è uno scenario da alte quote che negli animi più pacifici può evocare incubi distopici alla Hitchcock. L'emendamento al regolamento per il benessere e la tutela degli animali, presentato da Laura Molteni, è stato già approvato dal Consiglio comunale di Milano: la Lega intende contenere «lo smisurato proliferare» di piccioni e roditori attraverso «la posa di strutture di nidificazione per il falco pellegrino e, in generale, per tutti gli altri rapaci diurni e notturni, sugli edifici di proprietà comunale e su quelli di nuova costruzione». I falchi pellegrini sui cieli milanesi non sono una novità. Durante i lavori di ristrutturazione del Pirellone, il grattacielo di ... ilgiornale

