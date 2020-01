Kobe Bryant | i secondi di volo fatali prima dello schianto VIDEO (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Una telecamera di sicurezza di una abitazione privata ha registrato gli ultimi secondi di volo dell’elicottero di Kobe Bryant. L’audio dura 43 secondi. Una telecamera di sorveglianza di una abitazione privata ha registrato il sonoro degli ultimi secondi di volo di Kobe Bryant e degli altri 8 occupanti del suo elicottero. Il tutto prima che … L'articolo Kobe Bryant i secondi di volo fatali prima dello schianto VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

