Inter | Conte | «Vittoria meritata Eriksen? L’ho forzato»

Inter-Fiorentina 2-1 - Barella regala a Conte la semifinale di Coppa Italia contro il Napoli : L'Inter batte la Fiorentina 2-1 nella partita che chiude il tabellone dei quarti di finale della Coppa Italia 2019/2020. Nerazzurri in vantaggio nel finale del primo tempo con Candreva e raggiunti nella ripresa da Caceres. Di Barella il gol della vittoria per i nerazzurri, con Conte che ha fatto esordire i neoacquisti Eriksen e Moses. Sarà dunque l'Inter a sfidare il Napoli in semifinale.Continua a leggere

FORMAZIONI Inter Fiorentina : tridente per Conte - c’è Chiesa : Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2019/20: FORMAZIONI Inter Fiorentina Ecco gli schieramenti ufficiali di Inter-Fiorentina, match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2019/2020. Inter (3-4-1-2): Handanovic; Godin, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Vecino, Barella, Young; Sanchez; Lukaku, Lautaro. All. Conte. Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ceccherini, ...

Coppa Italia 2020 : l’Inter attende la Fiorentina per un posto in semifinale. Conte si affida a Martinez e Lukaku : Questa sera, 29 gennaio, andrà in scena l’ultimo quarto di finale di Coppa Italia tra Inter-Fiorentina. Una sfida molto interessante che vede, inevitabilmente, i nerazzurri partire favoriti. I ragazzi di Antonio Conte, però, non devono commettere l’errore di sottovalutare l’avversario visto che i viola, dopo l’arrivo di Iachini, hanno trovato una quadratura quasi impensabile solo poche settimane fa. Tra i padroni di casa ...

Inter - le prime parole di Eriksen : “Sono felice e mi entusiasma lavorare con Conte” : Il centrocampista danese, a margine del primo allenamento svolto alla Pinetina, ha rilasciato la sua prima Intervista ad Inter Tv: "Sono felice di essere un nuovo giocatore dell’Inter e per me è arrivato il momento di intraprendere una nuova sfida. Conte? L'opportunità di conoscerlo e di imparare come giocano le sue squadre mi entusiasma".Continua a leggere

Conte - niente squalifica dopo Inter-Cagliari : solo 20 mila euro di multa al club : Il Giudice Sportivo ha deciso di non squalificare Antonio Conte dopo il clima acceso nel post partita di Inter-Cagliari. L'ira del tecnico, arginato dall'intervento di Lele Oriali, ha prodotto una semplice sanzione economica (20mila euro) per aver "creato un clima di tensione nei confronti degli Ufficiali di gara"Continua a leggere

Inter - Lautaro Martinez out : Conte studia le soluzioni alternative : L'argentino rischia tre giornate di stop, il tecnico al lavoro per risolvere il problema. Si accellera l'ingresso di Eriksen, grande occasione per Sanchez.

Inter - Lukaku : “Sognavo i nerazzurri. Conte esaltante. Non sono un top player ma…” : L’attaccante dell’Inter, Romelu Lukaku, è stato ospite di Tiki Taka. Il belga ha parlato dell’arrivo in nerazzurro e del rapporto con mister Conte. Romelu Lukaku è uno dei grandi protagonisti della stagione 2019/20. L’attaccante belga è arrivato in estate all’Inter in cambio di 65 milioni più bonus al Manchester United e i numeri confermano la bontà dell’affare: 18 gol in 27 partite tra campionato e ...

Inter accoglie Eriksen - Conte trema per Lautaro : L'Inter accoglie Christian Eriksen, il grande colpo di mercato per sognare lo scudetto, un abbraccio di piu' di cento tifosi che lo hanno atteso al Coni dedicandogli gia' i primi cori. Cosi' il danese, ragazzo serio e un po' glaciale, si e' lasciando andare stravolgendo la solita routine e si e' affacciato dalla finestra del palazzo del Coni per salutare la folla. Pollici alzati, sorriso e selfie: Eriksen e' felice, si vede e lo ha dichiarato ...

